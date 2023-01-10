وزيرة الخارجية تبحث تطوير العمل بما يناسب الخطط الاستراتيجية

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء مع مدراء الإدارات السياسية، سبل تطوير العمل بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية ويعزز المصلحة العامة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بحث سير خطة العمل الموضوعة لعام 2023 ومتابعة شؤون الوزارة وأدائها وسبل تطوير العمل فيها والحرص على مصالح وحقوق موظفيها.

وأعطت الوزيرة تعليماتها لمدراء الإدارات ومسؤولي الوزارة بتسخير كل الإمكانيات؛ لتذليل كافة الصعاب التي تواجه سير عملهم بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية ويعزز المصلحة العامة.

كما ناقشت وزيرة الخارجية رئيسة الدورة العادية الـ 158 للمجلس الوزراء للجامعة العربية التجهيزات اللوجستية والتنظيمية؛ لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية والذي سيعقد في العاصمة طرابلس الفترة القريبة القادمة.