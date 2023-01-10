مستخدمو حقل آمال يعلنون الدخول في اعتصام مفتوح على خلفية وفاة أحد زملاهم بالحقل

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أعلن مستخدمي حقل آمال التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية، اليوم الثلاثاء، الدخول في اعتصام مفتوح، وذلك على وفاة أحد المستخدمين بالحقل دون أن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وفق البيان.

وطالب المستخدمين، في بيان مصور، مجلس إدارة شركة الهروج ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بفتح تحقيق فوري في الحادثة وإقالة مدراء ومسؤولي الإدارة الطبية بالشركة حالا.

وقال المستخدمين، “إننا في اعتصام مفتوح حتى يتم الرد على مطلبنا، وإننا على أتم الاستعداد للتصعيد”.

وذكر المستخدمين، أن زميلهم عانى لأكثر من أسبوع في مصحة الحياة بمدينة جالو، في وقت كان من الواجب نقله إلى إحدى المصحات المتخصصة في طرابلس أو بنغازي، أو نقله للخارج. وأشاروا إلى أن هذا الإهمال ليست الأول من نوعها.

وأعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية وفاة المستخدم “عمران قريرة” التابع لإدارة العمليات في حقل آمال.

وتقدمت لجنة الإدارة وكافة المستخدمين بالشركة بأحر التعازي والمواساة لعائلته، مؤكدة أنه كان مثالاً يحتذى به في المثابرة والتفاني وحسن السيرة والسلوك.