اعتداء على منزل النائبة “سارة السويّح”، والبرلمان يطالب النائب العام بملاحقة المتورطين

طالب مجلس النواب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة الاعتداء على منزل عضو مجلس النواب عن مدينة جنزور “سارة السويح” وتقديم المتورطين للعدالة وملاحقتهم جنائيا.

المجلس وفي بيان استنكار صدر الاثنين، قال إن الهجوم جاء لممارسة السويح لعملها الديمقراطي، ومواقفها كممثلة لناخبيها في مجلس النواب، مؤكدا أن تلك الواقعة لن تثني النواب عن ممارسة أعمالهم في تمثيل مناطقهم وناخبيهم.

وكان مسلحون مجهولون قد استهدفوا منزل النائبة بقنابل يدوية وقواذف “آر بي جي”، ما أدى إلى تدميره وترويع جيرانها وأهالي المنطقة،. وفق البيان.

المصدر: بيان مجلس النواب

