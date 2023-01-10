محكمة استئناف طرابلس توقف تنفيذ مذكرة التفاهم المثيرة للجدل بشأن التنقيب عن النفط والغاز بين حكومة الوحدة وتركيا

أخبار ليبيا 24

أوقفت، محكمة استئناف طرابلس تنفيذ مذكرة التفاهم المثيرة للجدل والموقعة بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأبرمت حكومة الوحدة مطلع أكتوبر 2022 في طرابلس اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

وتوقيع هذه الاتفاقيات مع تركيا، جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل كذلك بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأثارت هذه الاتفاقيات جدلًا واسعًا ومعارضة شديدة داخل ليبيا وخارجها، بينما دافعت حكومة الوحدة عنها خطوتها، ورأت أنها “تخدم مصالح الشعب الليبي العليا”.

وعقد وزيرا خارجية حكومة الوحدة وتركيا بعد التوقيع مؤتمرًا صحفيًا أعلنا خلاله عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز.

واعتبرت نجلاء المنقوش أن المذكرات “تصب في مصلحة الطرفين، وتساهم في حل أزمة الطاقة العالمية”. في المقابل اعتبرها جاووش أوغلو “شأن يخص البلدين، وليس لأي دولة الحق في التدخل”.

وبالتزامن، مع التوقيع صدرت بيانات رسمية تستنكر قيام حكومة الدبيبة بتوقيع مذكرات التفاهم. واعترض مجلس النواب عليها، وأكد رئيس المجلس عقيلة صالح، أن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يجري إبرامها من قبل حكومة الوحدة “مرفوضة وغير قانونية وغير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي”.