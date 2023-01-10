باشاغا يطلع على سير عمل ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية

تفقد رئيس الحكومة فتحي باشاغا، رفقة نائبه علي القطراني، مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية للاطلاع على سير عمله الإداري والمالي والقانوني، وقد كان في استقباله رئيس الديوان رضا الفريطيس، ومديري الإدارات والمكاتب بالديوان.

وخلال جولته التفقدية، ثمّن باشاغا الدور الذي يقوم به الديوان من أجل نجاح عمل الحكومة، والعائد إلى كفاءة موظفيه وتميزهم وارتفاع مستوى أدائهم والتزامهم الوظيفي وإدراكهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ووضعهم للمصلحة العامة فوق كل اعتبار.