وهيبة: المنفي بحث مع حفتر الوضع السياسي وتوحيد المؤسسة العسكرية

أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، تفاصيل لقاء القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في القاهرة:

وقالت «وهيبة» في مداخلة هاتفية على تلفزيون المسار، ، إن “الاجتماع جاء لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية وأمور لها علاقة بمرتبات العسكريين وبعض الأمور الأخرى، والوضع السياسي العام”.

وأردفت أن “الزيارة جاءت بدعوة من جمهورية مصر العربية، وأنها تتواجد حاليا في طرابلس، وليست ضمن حضور اللقاء، وليس لديها تفاصيل كاملة عن ما دار في اللقاء”.

وعن رؤية المنفي للانتخابات، قالت “وهيبة”، إن “أسباب تعطل الانتخابات عدم وجود قاعدة دستورية توافقية, وكذلك عدم وجود إطار دستوري دفع المجلس الرئاسي لطرح مبادرته”.

وختمت موضحة أن “مبادرة الرئاسي وسيلة وليست غاية، والهدف منها الوصول لقاعدة دستورية توافقية”.