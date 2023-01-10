لجنة برلمانية توقع الوثيقة الوطنية لسياسات واستراتيجيات الهجرة

وقع أعضاء اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب على مسودة الوثيقة الوطنية لسياسات واستراتيجيات الهجرة واعتمادها وتسليمها لرئاسة مجلس النواب لاعتمادها كأساس وطني لإدارة ملف الهجرة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب العادي برئاسة رئيس اللجنة ربيعة أبوراص بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب. كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي عُقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس مناقشة آليات تنفيذ استراتيجية الهجرة على الصعيد الوطني.

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