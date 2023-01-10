القطراني: نؤكد دعم الحكومة لجهاز الشرطة الزراعية

واطّلع القطراني على الصعوبات التي تعترض سير عمل فروع جهاز الشرطة الزراعية في مختلف بلديات المنطقة الشرقية ، مشيدًا بالجهود التي يبذلها عناصر الجهاز ، والآلية التي يعمل بها في ظل قلة الإمكانيات.

وأكد القطراني على دعم الحكومة لهذا الجهاز الهام، وتوفير كافة متطلباته باعتباره أحد أذرع قطاع الزراعة الذي تقع عليه مسؤولية حماية الممتلكات من التعديات والاختراقات التي تطال الغابات والأراضي الزراعية العامة التابعة للدولة، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على الغطاء النباتي في عموم البلاد، متعهدًا بدراسة الصعوبات التي يعاني منها الجهاز.