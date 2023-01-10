وكيلة تعليم الدبيبة: سندير النشاط المدرسي في ملتقى ليبيا للتعليم والتدريب

عقدت مسعودة الأسود، وكيل الشؤون التربوية بوزارة التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، اجتماعًا مع اللجنة التحضيرية لِملتقى ومعرض ليبيا الدولي للتّعليم والتدريب «LETEX III» لمناقشة جهود واستعدادات إقامته خلال الفترة 5 – 7 مارس المُقبل، على أرض معرض طرابلس الدولي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن اللقاء ناقش أيضًا جوانب المشاركة في الملتقى الذي سيقام بمشاركة وزارة العمل والتأهيل، إضافة إلى مُشاركات خارجية من دول مصر، تركيا، تونس، بريطانيا، الإمارات.

وأشارت الأسود، إلى أن مشاركة الوزارة في المُلتقى سَيكون من خِلال إدارة النّشاط المدرسي، فضلاً عن استعراض تجربة التّعليم الاِستدراكي التي أُقيمَت في مرحلتها الأولى على مَدى 7 أسابيع وحَقّقت نجاحاً ملحوظاً.