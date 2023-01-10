الدبيبة يؤكد ضرورة انطلاق المشاريع الأساسية في فبراير القادم

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ضرورة انطلاق المشروعات الأساسية في فبراير القادم بعد استكمال الإجراءات الفنية، ووضع جداول زمنية للتنفيذ، وتكليف مكاتب استشارية دولية للمتابعة وضمان التنفيذ الجيد، والتنسيق مع ديوان المحاسبة في الإجراءات التعاقدية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة اليوم الثلاثاء، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش وعدد من مديري الإدارات الفنية بالجهاز، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، لبحث الإجراءات التعاقدية والفنية لتنفيذ المشروعات الأساسية في مجال الطرق والمزمع تنفيذها خلال عام 2023.

وشدد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع، على ضرورة دعم القطاع الخاص الليبي، وتفعيل المشاركة مع الشركات الأجنبية لنقل الخبرات، مثنياً على الجهود المبذولة من الجهاز في تفعيل المشروعات بعد توقف استمر 10 سنوات، دون أي تفعيل أو تعاقدات على مشروعات جديدة رغم الحاجة الماسة لها.

وقدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات عرضا ضوئيا حول خطة العام الجاري، مؤكدا إتمام الإجراءات التعاقدية والمصادقة عليها من ديوان المحاسبة، وأهمها طريق (أوباري، غات) بطول 360كم، وطريق (اجدابيا، جالو) بطول 250كم، وصيانة وتطوير الطريق الساحلي (تاورغاء، رأس_اجدير)بطول 300كم، وصيانة وتطوير طريق (العزيزية، نالوت، غدامس)، وتطوير طريق (طبرق، مساعد) بطول 150كم، وصيانة طريق (الشويرف، براك) بطول 140كم، والتي سيبدأ العمل بها وتنفيذها مع شركات متخصصة وقادرة على التنفيذ، ما يساهم في معالجة الطرق المتهالكة.