خارجية حكومة الوحدة تبحث التجهيزات المتعلقة باستضافة طرابلس لمؤتمر وزراء الخارجية العرب

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بحثت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، مع مدراء الإدارات السياسية بالوزارة، التجهيزات اللوجستية والتنظيمية؛ لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية في العاصمة طرابلس الفترة القريبة القادمة.

وتترأس المنقوش، الدورة العادية الـ 158 للمجلس الوزراء للجامعة العربية.

وتناول الاجتماع، بسحب الخارجية، سير خطة العمل الموضوعة لعام 2023 ومتابعة شؤون الوزارة وأدائها وسبل تطوير العمل فيها والحرص على مصالح وحقوق موظفيها.

وقالت الوزارة، إن المنقوش أعطت تعليماتها لمدراء الإدارات ومسؤولي الوزارة بتسخير كل الإمكانيات؛ لتذليل كافة الصعاب التي تواجه سير عملهم وتطوير أداءهم بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية ويعزز المصلحة العامة.