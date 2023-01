عقدت اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعها العادي برئاسة رئيس اللجنة، ربيعة أبوراص.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إنه تم خلال الاجتماع التوقيع من قبل الأعضاء على مسودة الوثيقة الوطنية لسياسات واستراتيجيات الهجرة واعتمادها من قبل اللجنة وتسليمها لرئاسة مجلس النواب لاعتمادها كأساس وطني لإدارة ملف الهجرة.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي عُقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس، آليات تنفيذ الاستراتيجية على الصعيد الوطني.

Trending حكومة الوحدة: الخطة التنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة و102 مرفق صحي ومشروعات خدمية مختلفة

حكومة الوحدة: الخطة التنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة و102 مرفق صحي ومشروعات خدمية مختلفة

داخلية حكومة الوحدة تطلق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لتأمين طرابلس وضواحيها

شركة الكهرباء الليبية تجري التجارب التشغيلية الأولية لمحطة تحويل “ككلة” بعد تجديدها

وكالة نوفا: استئناف تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا

The post مجلس النواب الليبي يعد وثيقة لإدارة ملف الهجرة appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا