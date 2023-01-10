إحالة مسودة الوثيقة الوطنية لسياسات واستراتيجيات الهجرة الى مجلس النواب

الوطن / رصد

وقع أعضاء اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء،على مسودة الوثيقة الوطنية لسياسات واستراتيجيات الهجرة واعتمادها من قبل اللجنة خلال اجتماع اللجنة العادي برئاسة ربيعة أبوراص.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ، أن المسودة سيتم تسليمها لرئاسة مجلس النواب لاعتمادها كأساس وطني لإدارة ملف الهجرة.

مضيفا، أن اللجنة ناقشت، خلال اجتماعها الذي عُقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس، آليات تنفيذ الاستراتيجية على الصعيد الوطني.