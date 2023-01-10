وزير الداخلية يناقش مع رئيس جهاز مُكافحة الجريمة سُبل تعزيز السيطرة الأمنية

ناقش وزير الداخلية عصام أبوزريبة، الاثنين، مع رَئيس جهاز مُكافحة الجريمة فَرع المنطقة الشرقية اللواء مبروك القندولي؛ سُبل تعزيز السيطرة الأمنية وَمُكافحة الجريمة المُنظمة وَالإرهاب.

واستعرض الاجتماع خُطط التَّدريب وَرفع تأهيل عناصر الجهاز التي يجب العَمل بِها؛ لِخلق عناصر قادرة على أن تحفظ أمن البلاد وَاِستقرارها.

وثمّن أبو زريبة الجهود المبذولة من الجهاز، وَشددّ على ضرورة الاِلتزام الدائم بِالاِنضباط وَالحزم فِي مُواجهة أي تهديدات أمنية قدّ تمس أمن المُواطن وَسيّادة الدولة.