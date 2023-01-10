النويري يبحث مع سفيري ألمانيا وبريطانيا المستجدات السياسية

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت وسفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال في لقاءين منفصلين المستجدات السياسية في ليبيا.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه جرى خلال اللقاءين اللذين عقدا اليوم الثلاثاء بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس بحث أهم القضايا العالقة وسُبل معالجتها، ودور المجتمع الدولي في إطار مسؤولياته تجاه ليبيا.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار متابعة المستجدات السياسية، والمشاورات بخصوص كافة القضايا المتعلقة بالشأن الليبي في ظل الدور الأممي .