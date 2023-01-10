محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع “دبيبة” خطة رفع معدل الإفصاح والشفافية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، ومستشار محافظ المصرف، مصطفى المانع.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف المركزي في بيان إنه تم خلال الاجتماع مناقشة بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق للسنة المالية 2022 وخطة رفع معدل الإفصاح والشفافية.

كما تم خلال اللقاء متابعة إنتاج النفط ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج والتأكيد على أهمية تكليف استشاري دولي من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة الإنفاق على قطاع النفط.

وناقشا أيضاً خلال الاجتماع التوزيع الجغرافي لمشاريع التنمية والخدمات الأساسية والتأكيد على دور المكاتب الاستشارية في متابعة المشاريع والتدقيق عليها.

Trending حكومة الوحدة: الخطة التنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة و102 مرفق صحي ومشروعات خدمية مختلفة