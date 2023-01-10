مركز  الرقابة على الأدوية: ليس لدينا أي أدوية موردة مغشوشة

نفى عبدالمنعم قباصة، رئيس قسم ضبط الجودة بالرقابة الدوائية التابع لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وجود أدوية موردة مغشوشة لا تطابق المواصفات المطلوبة.

وقال “قباصة”، في مقطع مرئي نشر عبر الصفحة الرسمية لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ان المركز لم يسجل دخول اي صنف مغشوش وغير مطابق عبر القنوات الشرعية التابعة للدولة.

وأوضح رئيس قسم ضبط الجودة بالرقابة الدوائية أن كافة إفراجات المركز للمنتجات الدوائية خاضعة للتحاليل المخبرية ولا يتم الافراج عنها إلا بعد التاكد من صحية استخدامها.