وزير الصحة يبحث إنشاء وحدة لزراعة نخاع العظم بمستشفى طرابلس الجامعي

تباحث نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، مع رئيس واستشاريي قسم علاج أطفال الأورام بالمستشفى الجامعي طرابلس، إنشاء وحدة لزراعة نخاع العظم بمستشفى طرابلس الجامعي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء استعراض احتياجات التشخيص، والاحتياجات التدريبية للعناصر الطبية للعمل بوحدة زراعة نخاع العظام، إلى جانب متطلبات عمل الوحدة من التجهيزات والمختبرات والعيادات.

وطالب وزير الصحة المختصين بتقديم مقترح متكامل لإنشاء وحدة زراعة نخاع العظم، لاعتماده، والشروع في تجهيز أول وحدة لزراعة نخاع العظم في ليبيا داخل مدينة طرابلس.

كما تناول الاجتماع الذي عقد بحضور مدير ادارة الصيدلة ومدير مكتب التعاون الدولي، آليات توزيع أصناف أدوية علاج الأورام للأطفال، التي دخلت لمخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، بموجب الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية تحت إشراف وزارة الصحة.