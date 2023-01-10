النويري يبحث مع السفير الألماني و سفيرة بريطانيا المستجدات السياسية في ليبيا

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التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد ” فوزي النويري” في مكتبه بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس السفير الألماني ” ميخائيل أونماخت” وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا السيدة ” كارولين هورندال” في لقاءين منفصلين

حيث ناقش اللقاءين المستجدات السياسية في ليبيا وأهم القضايا العالقة وسُبل معالجتها، ودور المجتمع الدولي في إطار مسؤولياته تجاه ليبيا بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار متابعة المستجدات السياسية، والمشاورات بخصوص كافة القضايا المتعلقة بالشأن الليبي في ظل الدور الأممي .