شرطة الكويفية تضبط مصريًا مطلوبًا في واقعة نصب واحتيال في مرزق

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كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء، أن مركز شرطة الكويفية ضبط شخص مصري الجنسية مطلوب لدى مديرية أمن مرزق على ذمة واقعة نصب واحتيال على مواطن بمبلغ 100 ألف دينار.

وأكدت المديرية أن معلومات وردت لمركز شرطة الكويفية عن تواجد الشخص المطلوب لدى مديرية أمن مرزق مصري الجنسية على ذمة واقعة نصب واحتيال.

وأوضحت أن رئيس مركز شرطة الكويفية عقيد طارق نجم أصدر تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على صحة المعلومات الواردة وضبط الشخص المطلوب.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن أعضاء التحريات خرجوا للتأكد من صحة المعلومات وعند تجوالهم تمت مشاهدة الشخص سالف الذكر مُترجلاً وتم اللحاق به وضبطه.

وأفادت المديرية أنه تم الانتقال به إلى القسم، وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى ع.م.م من مواليد 1976مصري الجنسية وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص.