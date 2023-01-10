القطراني يطلع على الإجراءات النهائية التي اتخذتها اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف

أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني الثلاثاء بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، خلال لقائه رئيس اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف حمد المريمي على الإجراءات النهائية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بعملية توزيع الأعلاف على المربيين، مؤكدًا على ضرورة توزيع الأعلاف بطريقة منظمة حتى تصل إلى مستحقيها الآمر الذي سيساهم في خفض أسعار المواشي.

وأكد السيد رئيس اللجنة تجهيز كميات الأعلاف التي تم التعاقد عليها، وفق الإجراءات الإدارية المتعارف عليها مع منسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات.

وتقدم رئيس اللجنة بطلب الأذن لبدء عملية توزيع الأعلاف على المربين ، طبقًا للإحصائيات المعدة والمحالة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية .