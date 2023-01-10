هذا ما جاء في لقاء ‘أبوراص’ ورئيس الوطنية لحقوق الإنسان

اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، اليوم الثلاثاء برئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب الليبي، ربيعة أبوراص لبحث عدد من الملفات ذات الأهتمام المشترك.

ومن بين النقاط التي تم بحثها، حالة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا، وقضايا الهجرة غير النظامية وآليات التعاطي معها بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية الخاصة بضمانات حماية حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني.

كما تطرق الإجتماع إلى الممارسات والتجاوزات والأفعال الماسة بمُقوِّم حماية حقوق الإنسان، وسُبل وآليات الرفع من مستوي الجُهود الوطنية الرامية إلى مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والقضاء على هذه الظاهرة ، ورصد العوامل المؤدية إليها، ووضع المقترحات والتوصيات والخطط والتدابير التي ما من شأنها الوصول لمعالجات شاملة، وتعزيز سُبل الوقاية من هذا الشكل من الجرائم المنظمة عبر الوطنية وما يتَّصل بها.