قسم القسطرة القلبية بوحدة عناية القلب بمركز البيضاء الطبي يعود للعمل بعد توقف أسبوعين

العنوان – البيضاء

باشر قسم القسطرة القلبية بوحدة عناية القلب، بمركز البيضاء الطبي، اليوم الثلاثاء، بإجراء عدد من عمليات القسطرة القلبية سواء التشخيصية أو العلاجية.

وكان العمل توقف في القسم لمدة أسبوعين بسبب أعمال الصيانة، المبرمج لها، حيث تجرى عمليات القسطرة القلبية، داخل مركز البيضاء الطبي من قبل استشاريين و متخصصين، وذلك على مدار يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

وقال استشاري أمراض القلب والشرايين الدكتور عبدالهادي الكاديكي، ،أن قسم القسطرة القلبية داخل مركز البيضاء، أجرى خلال العام الماضي أكثر من (800 ) عملية مابين قسطرة قلبية سواء تشخيصية أو علاجية، لحالات مرضية من مختلف المدن والمناطق فى ليبيا.

ومن جهته، قال مدير مركز البيضاء الطبي، عبدالرحيم مازق، إن العمليات داخل قسم القسطرة القلبية بالمركز، تجرى وفق الأولوية والحاجة.

وأضاف مازق، أن المركز استقبل حالات من مختلف المدن والمناطق في ليبيا، مبيناً أن الهدف من ذلك هو تخفيف المعاناة التي كان يعانيها المرضى من مدينة البيضاء وضواحيها في السفر لخارج المدينة وخارج ليبيا، من اجل اجراء مثل هذه العمليات.

وقدم مدير المركز شكره للاستشاريين والطواقم الطبية داخل قسم القسطرة القلبية بالمركز، والتي تعمل على مدار الوقت من أجل إنقاذ حياة المرضى.

وأفاد أن الطواقم الطبية حققت عديد الإنجازات الطبية، مؤكداً على نجاح عدد من العمليات المعقدة والنوعية التي أجرتها الطواقم الطبية داخل المركز، وضاهت نتائجها دول الجوار