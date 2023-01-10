الحكومة الليبية المكلفة تبحث حل مشاكل جهاز الشرطة الزراعية بالمنطقة الشرقية

عقد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، علي القطراني، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع رؤساء فروع جهاز الشرطة الزراعية بالمنطقة الشرقية بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور وزير الحكم المحلي، سامي الضاوي، ووزير الاستثمار، علي السعيدي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن علي القطراني، أطلع خلال الاجتماع على الصعوبات التي تعترض سير عمل فروع جهاز الشرطة الزراعية في مختلف بلديات المنطقة الشرقية.

وأشاد نائب رئيس الحكومة بالجهود التي يبذلها عناصر الجهاز، والآلية التي يعمل بها في ظل قلة الإمكانيات، مؤكداً على دعم الحكومة لهذا الجهاز الهام، وتوفير كافة متطلباته باعتباره أحد أذرع قطاع الزراعة الذي تقع عليه مسؤولية حماية الممتلكات من التعديات والاختراقات التي تطال الغابات والأراضي الزراعية العامة التابعة للدولة.

كما أكد على أهمية دوره في الحفاظ على الغطاء النباتي في عموم البلاد، متعهداً بدراسة الصعوبات التي يعاني منها الجهاز.

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