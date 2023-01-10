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مستشفى الكاسح بالكفرة: وصول 43 عنصرا طبيا كوريا والصحة ستتكفل برواتبهم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد مدير مستشفى عطية الكاسح التعليمي بالكفرة إسماعيل العيضة، إنه وصل إلى مستشفى الكفرة اليوم 38 عنصرًا طبيًا من مختلف التخصصات قادمًا من كوريا لحل مشكلة نقص الكوادر الطبية بالمستشفى.

وقال “العيضة”، في تصريحات صحفية، أنه تم التعاقد مع الكوادر الطبية الكورية وقدمنا لهم الضمانات الكافية من حيث حصولهم على رواتبهم وتوفير الأمن.

وأضاف، “وصل خلال الفترة الماضية 5 عناصر طبية من كوريا ليصل الإجمالي إلى 43 عنصرًا، وستتكفل وزارة الصحة سداد مرتباتهم وفق الاتفاق”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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