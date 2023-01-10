وزير الخارجية الإيطالي: سأذهب لتركيا لبحث القضية الليبية 

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إنه من المقرر أن يجري زيارة قريبة إلى تركيا لبحث القضية الليبية، مشيرا إلى أن ليبيا وتونس هما نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة.

وأضاف “تاجاني” متحدثاً عن قضية المهاجرين في برنامج راديو إيطالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية AdnKronos، أن لقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كان إيجابيا للغاية.

وتابع، قد اتخذت رئيس المفوضية الأوروبية خطوات للأمام في اتجاه التحرك الأوروبي”، مؤكدا أن “قضية الهجرة يجب أن تعالج على عدة جبهات، ومن الواضح أن هناك حاجة للعمل على المستوى الأوروبي”.

وأضاف تاجاني: “سأذهب إلى تركيا قريبًا، أيضًا لمناقشة القضية الليبية. ليبيا وتونس هما نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة”.