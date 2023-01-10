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“المنقوش” تناقش التجهيزات للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية بطرابلس

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع مدراء الإدارات السياسية بالوزارة، لبحث سير خطة العمل الموضوعة لعام 2023 ومتابعة شؤون الوزارة وأدائها وسبل تطوير العمل فيها والحرص على مصالح وحقوق موظفيها.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن وزيرة الخارجية أعطت تعليماتها لمدراء الإدارات ومسؤولي الوزارة بتسخير كل الإمكانيات، لتذليل كافة الصعاب التي تواجه سير عملهم وتطوير أداءهم بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية ويعزز المصلحة العامة.

كما ناقشت نجلاء المنقوش بصفتها رئيسة الدورة العادية الـ 158 للمجلس الوزراء للجامعة العربية التجهيزات اللوجستية والتنظيمية؛ لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية والذي سيعقد في العاصمة طرابلس الفترة القريبة القادمة.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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