تعليم المنتهية تنعى مراقب الوزارة في تراغن

نعت وزارة التربية والتعليم بالحكومة المنتهية، اليوم الثلاثاء، مراقب الوزارة ببلدية تراغن، السنوسي علي أبوغرارة نصر، الذي وافته المنية إثر مرض لم يمهله طويلا.

وتتوجه الوزارة بتعازيها إلى أسرته وزملائه، حسب النعي المنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وفي ساعة متأخرة من ليل الأحد، أعلنت مراقبة التعليم تراغن وفاة أبوغرارة، حيث تقدمت بالتعازي إلى أسرته وأهالي بلدية تراغن.

وقام المسؤولون بديوان المراقبة والمعلمون بتأمين المتوفى، أمس الإثنين، كما أعلن الديوان الحداد ثلاثة أيام على روحه.