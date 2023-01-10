الدبيبة يبحث مع الكبير خطوات “زيادة الإفصاح والشفافية” في عام 2023

اجتمع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، مع رئيس مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لمناقشة ملاحظات المصرف حول الإنفاق الحكومي للعام 2022.

وقال حساب حكومة الدبيبة، في بيان، أن “اللقاء بحث الخطوات الواجب اتخاذها للعام الحالي لزيادة الإفصاح والشفافية، وكذلك ضرورة ضمان التوزيع العادل لمشروعات التنمية، والاهتمام بالمشروعات الأساسية، وتفعيل دور المكاتب الاستشارية الدولية لمتابعة ضمان التنفيذ للمشروعات الكبرى”.

وأوضح البيان، أن الاجتماع ناقش “دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير الإمكانيات اللّازمة لها لاستمرار استقرار الإنتاج وزيادته من خلال الميزانية التنموية، والتأكيد على تكليف مكتب استشاري دولي من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة ميزانية المؤسسة عن العام الماضي لضمان أعلى معدلات الشفافية”.