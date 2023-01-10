بمشاركة أكثر من 140 مشاركاً..تواصل لقاءات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

العنوان – طرابلس

تواصلت لليوم الثاني على التوالي لقاءات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، بمشاركة أكثر من 140 مشاركاً من جميع الأطراف، والمكونات، و المناطق الليبية.

وقال المجلس الرئاسي إن اللقاءات تضمنت خمس سياقات أساسية لمناقشة القضايا المندرجة تحت الشواغل موضوع الرؤية الاستراتيجية، والهوية الوطنية، والعدالة الانتقالية، والحكم الوطني، واللامركزية، والأمن الوطني.

وأضاف المجلس أن النقاش حول هذه السياقات حظي بالتنوع، وتعدد الآراء الذي أظهر جوانب الاختلاف، وسبل معالجتها، لأجل تقديم التوصيات بشأنها.

وأكد المجلس الرئاسي أن المهمة الأساسية للملتقى نقل التوصيات للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث توصل المجتمعون إلى توافقات في عديد القضايا.

وأوضح، المجلس الرئاسي أن بعض القضايا مازالت محل النقاش، في بيئة إيجابية دون إقصاء لأحد، وحظى الجميع بالاحترام رغم اختلاف الآراء.