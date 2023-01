حفر الموت في ترهونة تكشف عن وجوه جديدة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على هوية 6 جثامين بعد مطابقة المختبرات لنتائج الحمض النووي.

وعقدت اللجنة الدائمة الخاصة بنتائج تحاليل البصمة الوراثية، اجتماعا لمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق مع إدارت الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة بأنه سيجرى إحالة تقارير الخاصة بنتائج المطابقة إلى مكتب النائب العام والنيابات المختصة.

وكانت الهيئة أعلنت انتشال 3 جثث من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة قرب المكب العام، بداية الشهر الجاري.

المصدر: الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين

