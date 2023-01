ليبيا.. وزارة النفط تعقد اجتماعها الأول لعام 2023 لمتابعة عمل الإدارات

عقدت وزارة النفط بحكومة الوحدة الليبية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري الأول لعام 2023 لمتابعة أعمال الإدارات ومكاتب والجهات التابعة لوزارة النفط والغاز.

وترأس الاجتماع وزير النفط والغاز، محمد عون، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز والمدراء العامون ومدراء المكاتب ومستشاري الوزارة.

وكان وزير النفط والغاز محمد عون، قال في حوار تلفزيوني مؤخراً إنه يتوقع توصل ليبيا لاكتشافات نفطية كبيرة في البحر المتوسط لصالحها، مشيراً إلى أنها تمتلك الكثير من المخزون النفطي الذي لم يتم اكتشافه بعد في البر والبحر.

وعبر عون، عن أمله إيجاد حلول ودية لمشكلات ترسيم الحدود البحرية، قائلاً إن العالم وصل لمرحلة متقدمة في تقنين الحدود البحرية.

