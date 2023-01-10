الدبيبة يستقبل السفير التركي بعد ساعات من إيقاف مذكرة التفاهم التي وقعها مع تركيا

الوطن / رصد

استقبل رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز والعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة بعد ساعات قليلة من الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس بإيقاف مذكرة التفاهم التي وقعها مع تركيا.

وأكد الدبيبة على ضرورة التعاون مع دولة تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وبحسب ما ذكرته منصة حكومتنا التي أشارت إلى أن اللقاء جاء بمناسبة انتهاء مدة عمل الملحق العسكري في ليبيا، وذلك لتقديم الشكر على التعاون الإيجابي طيلة عمله بالسفارة.