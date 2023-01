دان المجلس الأعلى للدولة الاعتداء على منزل عضو مجلس النواب عن جنزور سارة السويح.

وشدد المجلس في بيان له، على ضرورة أن تضطلع الأجهزة الأمنية بدورها، وأن تقبض على المتورطين في هذا الاعتداء، وفرض الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين.

وكان مجلس النواب قد أعلن عن تعرض منزل النائبة سارة السويح للاعتداء بقنابل يدوية وقواذف «آر بي جي» من قبل مجموعات خارجة عن القانون، مما أدى إلى حرق المنزل.

وطالب مجلس النواب مكتب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقعة وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، وفقا لقوله.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة + مجلس النواب

The post بعد النواب.. مجلس الدولة يدين الاعتداء على منزل النائبة “سارة السويح” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار