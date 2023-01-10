داخلية الوحدة: جهاز الأمن العام يكشف اعترافا صادما في جريمة قتل بقرقارش

تمكن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية في داخلية الوحدة، من الكشف عن ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها مواطن داخل منزله بمنطقة قرقارش بدائرة اختصاص مركز غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس.

وبعد تحريات تبيّن لمكتب التحري، أن الجاني هي زوجة الضحية و”التي حاولت تضليل العدالة بزعمها أن أشخاصا مجهولين قاموا باقتحام منزلها وقاموا بتعذيبها وقتل زوجها”، بحسب بلاغ لداخلية الوحدة.

وقال البلاغ إن التحقيق معها انتهى باعترافها بارتكاب “واقعة القتل بحجة استحالة دوام العشرة الزوجية وسولت لها نفسها قتل زوجها لإنهاء الحياة بينها وبينه”.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.

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