الدبيبة يبحث مع الكبير بيان المركزي عن الإيراد والإنفاق للسنة المالية 2022

العنوان – طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، بيان المركزي عن الإيراد والإنفاق للسنة المالية 2022.

واستعرض اللقاء بمكتب الكبير في مقر المركزي خطة رفع معدل الإفصاح والشفافية كما تم خلال اللقاء متابعة إنتاج النفط ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج.

وأكد الاجتماع على أهمية تكليف استشاري دولي من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة الإنفاق على قطاع النفط.

وتطرق اللقاء إلى التوزيع الجغرافي لمشاريع التنمية و الخدمات الأساسية و التأكيد على دور المكاتب الاستشارية في متابعة المشاريع و التدقيق عليها.