بعد تقرير المركزي الذي رصد تجاوزات مالية.. لقاء بين الدبيبة والكبير

الوطن / متابعات

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية عبدالحميد الدبيبة مع المحافظ الصديق الكبير لمناقشة ملاحظات المصرف حول الإنفاق الحكومي 2022والخطوات الواجب اتخاذها للعام الحالي لزيادة الإفصاح والشفافية

وفي السياق ذاته كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي تضخم الإنفاق على المجموعات المسلحة، خلال العام الماضي، حيث تجاوزت الفاتورة الإجمالية 8 مليارات دينار، وهو رقم غير مسبوق.

وبحسب بيان المصرف خصِّص مليار و960 مليونا و408 آلاف و327 دينارا لمن سمّاهم المصرف بـ”جهات أمنية”، دون تحديد أسماء تلك الجهاتةخلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2020

فيما أظهرت البيانات الاقتصادية تخصيص 8.7 مليار دينار لأربع وزارات حيوية هي “التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والصحة