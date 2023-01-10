النويري يبحث مع سفيري ألمانيا و المملكة المتحدة المستجدات السياسية في ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري السفير الألماني ميخائيل أونماخت وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا السيدة كارولين هورندال في لقاءين منفصلين اليوم الثلاثاء.

وناقش اللقاءين الذي عقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، المستجدات السياسية في ليبيا وأهم القضايا العالقة وسُبل معالجتها، ودور المجتمع الدولي في إطار مسؤولياته تجاه ليبيا.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار متابعة المستجدات السياسية، والمشاورات بخصوص كافة القضايا المتعلقة بالشأن الليبي في ظل الدور الأممي .