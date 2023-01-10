“النويري” يبحث مع سفيري ألمانيا وبريطانيا المستجدات السياسية في ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” في مكتبه بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس السفير الألماني “ميخائيل أونماخت” وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا ” كارولين هورندال” في لقاءين منفصلين اليوم الثلاثاء.

وقال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن “النويري” ناقش في الاجتماعين اللقاءين المستجدات السياسية في ليبيا وأهم القضايا العالقة وسُبل معالجتها، ودور المجتمع الدولي في إطار مسؤولياته تجاه ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار متابعة المستجدات السياسية، والمشاورات بخصوص كافة القضايا المتعلقة بالشأن الليبي في ظل الدور الأممي.