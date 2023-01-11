بلها: لا يوجد حل قابل للتطبيق إلا الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية

أكد أشرف بلها رئيس لجنة الدبيبة لقوانين الانتخابات، أنه “لا يوجد حل منطقي قابل للتطبيق على الأرض إلا الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية بأكملها”.

وقال بلها، في تصريح صحفي، إنه ” لا يصح أن يتم انتقاء مادة أو مادتين عليهم خلاف بين المشري وعقيلة للاستفتاء عليهم”.

وأضاف أن “الشعب الليبي وإرادة الأطراف الليبية لا يمثلها عقيلة والمشري فهناك أطراف أخرى لديها وجهة نظر ثالثة”.

وتابع بلها؛ أن “اتفاق عقيلة والمشري ملغوم به شروط تعجيزية تأخذ الكثير من الوقت”، مردفًا أن “اتفاق عقيلة والمشري لا يصلح أن يُجرى عليه أي استفتاء”.

وأشار إلى أنه ” يجب أن نستمع لكل الأطراف من باب الحرية والديمقراطية”، معقبًا أن “الاتفاق الذي تم بين المشري وعقيلة لا يرتقي إلى مستوى الآمال التي كانت معقودة من بعض الأطراف”.

وأوضح أن “الأطراف الليبية كانت تنتظر منهما الخروج باتفاق يسهل حل الانسداد السياسي في ليبيا”، مردفًا “تم وضع عقبة توحيد المؤسسات السيادية في الصياغة ليتم تفسير هذا الاتفاق لاحقًا على عدة أوجه”.

وختم أشرف بلها قائلًا، إن “الاتفاقات التي تُكتب بطريقة غير صارمة وحاسمة تجعل الأزمة تتورم وتتمدد زمنيًا أكثر”.