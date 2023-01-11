أمن بنغازي تؤكد أن شرطة الكويفية ضبطت مصريًا متهما في واقعة نصب في مرزق

العنوان – بنغازي

أكدت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الكويفية تمكن من ضبط شخص مصري الجنسية مطلوب لدى مديرية أمن مرزق على ذمة واقعة نصب واحتيال على مواطن بمبلغ 100 ألف دينار.

وأوضحت المديرية أن معلومات وردت لمركز شرطة الكويفية عن تواجد شخص مصري هارب ومطلوب لدى مديرية أمن مرزق على ذمة واقعة نصب واحتيال.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أن رئيس مركز شرطة الكويفية عقيد طارق نجم أصدر تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على صحة المعلومات الواردة وضبط الشخص المطلوب.

وأكدت أن أعضاء التحريات خرجوا للتأكد من صحة المعلومات وعند تجوالهم تمت مشاهدة الشخص سالف الذكر مُترجلاً وتم اللحاق به وضبطه.

وأضافت المديرية أنه تم الانتقال به إلى القسم، وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى ع.م.م من مواليد 1976مصري الجنسية وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص.