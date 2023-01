ديوان المحاسبة الليبي يناقش ملف مرضى الأورام بالمنطقة الجنوبية

استضاف فرع ديوان المحاسبة الليبي بمدينة سبها، أمس الثلاثاء، اجتماعا ترأسه مستشار رئيس الديوان، محمد الرشيد، بحضور مدير فرع الديوان بسبها ومديرو الإدارات بالفرع، لمناقشة الصعوبات والمشاكل المتعلقة بمرضى الأورام بالمنطقة الجنوبية، والحاجة الماسة إلى توظيف كافة الإمكانيات بالمنطقة لخدمة مرضى الأورام.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، والمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ومركز سبها الطبي، ومركز علاج الأورام بسبها.

وتم الاتفاق على التنسيق بين مركز الأورام سبها والمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، في ظل نقص الإمكانيات التي يعاني منها المركز والمنطقة الجنوبية عموماً.

