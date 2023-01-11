تمديد مدة الترشح للانتخابات في بلديات وانطلاق الحملات الدعائية في أخرى

الوطن / رصد

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تمديد مدة الترشح لانتخابات المجلس البلدي لبلديات بني وليد، المردوم، تينيناي، زويلة الى يوم غد الثلاثاء وكذلك انطلاق الحملات الانتخابية للقوائم المترشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلديتي غريان، والعربان.

وأكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن تمديد فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي في بلديات بني وليد، المردوم، تينيناي، زويلة يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام القوائم لاستكمال إجراءاتها ومن يرغب في الترشح.

كما أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية انطلاق الحملة الانتخابية للقوائم المترشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلديتي غريان، والعربان ابتداء من اليوم الاثنين داعية أصحاب المصلحة إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لها.

وأشارت اللجنة إلى أن سقف الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلدية غريان (70000 د.ل) تم احتسابها من واقع عدد المراكز البالغ عددها (35) مركز مضروبة في (2000د. ل ) كل مركز وتستمر الحملة حتى يوم 2 فبراير القادم.

كما أعلنت أن يوم الجمعة الموافق 03 فبراير هو يوم الصمت الانتخابي وأن يوم السبت الموافق 04 فبراير هو يوم الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي لبلدية غريان.

فيما حدد سقف الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلدية العربان (23115 د. ل) حيث تم احتسابها من واقع عدد الناخبين المسجلين (4623) ناخب مضروب في خمسة دينار ليبي وتستمر الحملة حتى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023م .

وأكدت اللجنة المركزية أن يوم الجمعة الموافق الموافق 10 فبراير 2023م هو يوم الصمت الانتخابي وأن يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م هو يوم الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي لبلدية العربان .

وحثت اللجنة المركزية جميع القوائم المترشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلدية غريان، العربان على ضرورة التقيد بالأحكام واللوائح التنظيمية للحملة الانتخابية طيلة فترة الحملة مؤكدة على أهمية تكافؤ الفرص بين جميع القوائم وإعطاء مساحات دعائية متساوية وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص بين القوائم المترشحة.

وأشارت اللجنة المركزية إلى أن تسجيل المراقبين ووكلاء القوائم المرشحة والإعلامين مستمر حتى 31 يناير 2023م.