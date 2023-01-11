مصدر مسؤول يكشف أسباب إقالة “البوراوي” من إدارة شركة ليبيانا

الوطن|رصد

كشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات أن أسباب إيقاف رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا “البوراوي يوسف” كان لعدة مخالفات مالية قام بها.

وأضاف المصدر ذاته أن المخالفات شملت شراء مبنى بتكلفة 168 مليون دينار في طرابلس في حين أن قيمته السوقية لا تتعدى 45 مليون دينار، بالإضافة لتوقيع عقد نظافة وسفرجة لشركة الراقي بقيمة مليون و400 ألف دينار بالتكليف المباشر، وأيضاً عدة مخالفات مالية أخرى.

وكان نص قرار شركة الراقي كالتالي:-

“السادة إدارة ضرائب طرابلس تحية طيبة وبعد نحن شركة الراقي للخدمات والنظافة ملف رقم 3523 بناء على العقد المبرم مع شركة ليبيانا للهاتف المحمول بخصوص تقديم خدماتنا في مجال التعقيم للمراكز المبيعات والإدارة الرئيسية من تاريخ 2021/12/01 إلى 2022/03/30 بقيمة 1400.000 دينار فقط مليون وأربعمائة ألف دينار فقط لاغير وذلك وفق شروط العقد“، موقعًا من مدير الشؤون الإدارية.