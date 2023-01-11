محتجون بوزارة السياحة يطالبون “الدبيبة” بمعالجة أوضاعهم المتردية بهذا القطاع

نظم موظفون وموظفات ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية ومدراء مكاتب المناطق وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء طالبوا خلالها بتشكيل لجنة تحقيق موسعة لإيقاف ما اسموه بالفساد المنتشر داخل ديوان الوزارة.

وطالب المحتجون في بيان ، كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية – هيئة مكافحة الفساد – ديوان المحاسبة برفع الظلم ومكافحة الفساد الاداري والمالي والتدخل لمعالجة الأوضاع المتردية بهذا القطاع وفق البيان.

وحسب البيان فقد تقرر إيقاف العمل داخل ديوان الوزارة وجميع المكاتب في المناطق واقفال الوزارة إلى حين النظر في مطالبهم .