جامعة مصراتة الأولى على مستوى ليبيا

الوطن| رصد

حصلت جامعة مصراتة على الترتيب الأول على مستوى ليبيا، والترتيب 154 عربيا والترتيب 127 على مستوى إفريقيا، من بين جامعات ومؤسســـات التعليم العـالي الليبية، والتي بلغ عددها 61 مؤسسة ليبية دخلت التصنيف الأمريكي “UNIRANKS”.

واحتلت جامعة طرابلس المركز الثاني، وجامعة بنغازي المركز الثالث، والجامعة الليبية الدولية المركز الرابع، وجامعة عمر المختار المركز الخامس، وجامعة الزاوية سادساً، وسبها سابعاً والأسمرية ثامناً وسرت تاسعاً والمرقب عاشراً.

ويعد التصنيف العالمي “UNIRANKS” من أكبر التصنيفات العالمية الحديثة وبقاعدة بيانات تضم أكثر من 400 مليون سجل لأكثر من 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

ويعتمد التصنيف على معايير فريدة أهمها، الخدمات الطلابية بنسبة 15%، وجودة التعليم وتنوع البرامج الدراسية بنسبة 15%، والبحث العلمي بنسبة 15%، وغيرها مثل الخدمات الإلكترونية.