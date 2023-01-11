سيدة تقتل زوجها وتتهم مجهولين بتعذيبها 

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها أحد المواطنين داخل منزله بمنطقة قرقارش بدائرة اختصاص مركز غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، «أن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الامنية تمكنوا من كشف عن ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها المواطن ( م . ا . ع ) داخل منزله بمنطقة قرقارش بدائرة اختصاص مركز غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس.

وأوضحت أن الجاني هو زوجة المجني عليه المدعوة “م،ع،ن” والتي حاولت تضليل العدالة بزعمها أن أشخاص مجهولين قاموا باقتحام منزلها وقاموا بتعذيبها وقتل زوجها، وبالتحقيق معها اعترفت بارتكابها لواقعة القتل بحجة استحالة دوام العشرة الزوجية وسولت لها نفسها قتل زوجها لإنهاء الحياة بينها وبينه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.