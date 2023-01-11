العرادي: الانتخابات لن تؤدي إلى نتيجة وربما ستؤدي إلى حرب

زعم عبد الرزاق العرادي،عضو الملتقى السياسي وحزب العدالة والبناء، أن الانتخابات لن تؤدي إلى نتيجة وربما ستؤدي إلى حرب، إذا لم يتم تهيئة الأرضية المناسبة لها.

وأضاف العرادي في تصريحات صحفية أن الانتخابات التي نطمح لها يجب أن تسبقها صفقة سياسية تحيد مراكز القوة الرئيسية عن مسار إعادة بناء الدولة.

مشيرا أنه ، لا يجب أن تُجرى الانتخابات إلا بعد التهيئة لها بعد حوار مجتمعي ينتج عنه ميثاق وطني ومقترح تشريعات لمصالحة وطنية جادة.

وأضاف العرادي قائلا: نجح أصحاب الصوت العالي في حوار جنيف في تمرير الانتخابات قبل التهيئة المطلوبة وكانوا أول من انقلب عليها.

كما أشار إلى أن الدول التي كانت تنادي بالانتخابات وتضغط من أجل إجرائها عملت على إجهاضها في الأمتار الأخيرة لأنها أصبحت غير مضمونة النتائج.

معتبرا أنه ، لا مناص من إجراء الانتخابات فهي مطلب شعبي ودولي ولكن الأرضية غير مُهيئة لقبول الجميع بنتائجها.. مشيرا إلى أن ، الحرب الأهلية في العديد من الدول انطلقت مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات وليبيا مرت بتجربة مماثلة في 2014..

زاعما، هناك إقطاعيات يرأسها أمراء مليشيات وسياسيين، لن يرضوا بنتائج الانتخابات إلا إذا فازوا بها أو فاز بها من يتحكمون فيه.

مؤكدا أن ، الدول المتنافسة في ليبيا لا ترغب إلا في انتخابات تأتي برئيس ضعيف يمكنها التحكم فيه من خلال مراكز القوة التي تسيطر على تلك الإقطاعيات.. مشيرا أن الدول المتدخلة في ليبيا تخلت عن إجراء الانتخابات في موعدها لأنها أدركت أنها ستأتي بخيار غير مرغوب فيه. .