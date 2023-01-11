بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 11 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 11 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي تكون جيدة على الجبل الأخضر.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-19)مْ ولاتتجاوز (15)مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، وتكون جيدة على الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-19)مْ, ولاتتجاوز (11)مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 20)مْ .

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ.

مدينة طرابلس

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