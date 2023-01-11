وزير الداخلية التونسي يبحث مع القائم بأعمال سفارة ليبيا مجالات التعاون بين البلدين 

استقبل وزير الداخلية التونسي “توفيق شرف الدين”، الثلاثاء، القائم بأعمال دولة سفارة ليبيا بتونس “مصطفى قدارة” برفقة الملحق الأمني والمستشار القانوني لدى السفارة، لاستعراض وضع التعاون القائم بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، أن اللقاء جرى في مقر الوزارة بالعاصمة التونسية، حيث استعرض الوزير التونسي وضع التعاون القائم بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على حرص الجانبين على الارتقاء بهذه العلاقات والدفع بها إلى اسمى المراتب تجسيما لتطلعات الشعبين، حسب البيان.